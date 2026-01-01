Оповещения от Киноафиши
Страшный суп
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+

О спектакле

Страшный суп: спектакль о времени и вечности

В Свердловском академическом театре драмы премьера спектакля, основанного на глубоком философском произведении о стремлении человека escapar от времени и желания жить вечно. В этом уникальном мире нет прошлого и будущего, а настоящее становится вечным миражом.

Как же выглядит жизнь, когда часы перестают тикать? Когда все достижения и потери уже не имеют значения? Мы оказываемся перед вопросом: кто воздает за добрые дела или грехи, если жизнь разделена на мгновения, где мы можем быть одновременно и грудным ребенком, и стариком?

Спектакль «Страшный суп» заставляет задуматься о философских аспектах времени и вечности. Приведенный к абсурду сценарий вводит нас в состояние, где герои словно заблудились в вечном настоящем. Финансовые и моральные последствия начинают терять смысл, потому что все мы становимся участниками комической ситуации, похожей на дурацкий анекдот.

Приходите в Свердловский театр драмы, чтобы увидеть, как разворачивается эта необычная и привлеченная к обсуждению тема. Этот спектакль позволит каждому зрителю задуматься о своем отношении ко времени и жизни.

Март
Апрель
25 марта среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽
22 апреля среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

Фотографии

Страшный суп Страшный суп Страшный суп Страшный суп

