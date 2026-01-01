Спектакль Страшные сказки По

Страшные сказки По
Моноспектакль Льва Харламова и квартет на сцене 12+
12+

Страшные сказки Эдгара По

«Страшные сказки По» — это уникальный спектакль, который объединяет театральное искусство и музыкальные эксперименты. В этом проекте актёр Лев Харламов и музыканты «STYLE-QUARTET» представляют три малоизвестные истории Эдгара По. Каждый рассказ становится основой для создания оригинальной музыки, которая органично вплетается в сценическое действие.

Каждая из историй не только передает глубокие эмоции, но и заставляет зрителей задуматься о тайнах и страхах, скрывающихся в нашем подсознании. Звуки домры и бас-балалайки сочетаются с современной интерпретацией произведений По, создавая необычное звучание, которое отлично дополняет атмосферу спектакля.

Спектакль стал результатом творческого сотрудничества Льва Харламова и музыкантов, которые оказались готовы к смелым экспериментам. Это сочетание театра и музыки обещает стать незабываемым опытом как для ценителей классической литературы, так и для поклонников современного искусства.

Приходите на «Страшные сказки По» и узнайте, как литература и музыка могут завораживать и удивлять!

В ролях
Лев Харламов

