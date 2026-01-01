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Страшно-смешные истории
Киноафиша Страшно-смешные истории

Спектакль Страшно-смешные истории

Постановка
Театр на Литейном 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль для детей в театре на Литейном

«Страшно-смешные истории» — это театральное путешествие в мир детских фантазий, наполненное яркими и необычными событиями, которые оживают на сцене. Спектакль, основанный на стихах известных авторов — Агнии Барто, Олега Григорьева, Самуила Маршака, Сергея Махотина, Григория Остера, Даниила Хармса и Корнея Чуковского, позволяет маленьким зрителям окунуться в мир, где всё возможно. Здесь царят воображение и юмор, а взрослые актёры не просто читают стихи, а живо и интересно рассказывают истории, захватывая как детей, так и их родителей.

Сюжет и атмосфера

В спектакле оживают забавные и порой удивительные персонажи: от чудесных животных, лечащихся у доктора Айболита, до домика, построенного Джеком. Дети узнают, какие шалости происходят в школьных буднях, как можно дружить и ссориться, а также как первый раз влюбляются. Этот спектакль — увлекательное приключение, полное веселья и искреннего юмора.

Для детей постарше и взрослых это не только возможность посмеяться над забавными ситуациями, но и шанс вспомнить, как они сами переживали школьные приключения или сочиняли весёлые истории в детстве.

Задача спектакля

Режиссёр Александр Черкашин говорит, что главная цель спектакля — это погружение детей в мир фантазии и воображения. Через веселую игру актёры развивают в детях способность придумывать истории, знакомят их с поэзией, которая не только будит воображение, но и трогает сердце. Спектакль предлагает зрителям не только погрузиться в поэтический мир, но и стать его частью, с помощью фантазии и игры.

Почему стоит посетить?

«Страшно-смешные истории» — это не просто спектакль для детей, это целый мир, который артисты Театра «На Литейном» создают на сцене. Здесь детям и взрослым предстоит стать участниками волнующего путешествия по страницам классической детской поэзии, где каждый момент наполнен радостью и открытием.

Режиссер
Александр Черкашин
В ролях
Александр Безруков
Полина Воронова
Наталья Ионова
Аглая Гершова
Ольга Иванова
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