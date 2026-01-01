Спектакль Страшилки Седова

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Желтый квадрат 6+
Возраст 6+

О спектакле

Страшно-смешной спектакль по сказкам Сергея Седова

В театре «Жёлтый Квадрат» состоится премьера захватывающего спектакля, основанного на сказках знаменитого автора Сергея Седова. Главные героини истории — девочки из театрального кружка, решившие поставить «страшный-страшный» спектакль, который способен напугать и рассмешить одновременно.

Этот спектакль включает в себя интерактивные элементы и необычные моменты, что делает его особенно привлекательным для зрителей. Он отлично подойдет для детей в возрасте от 7 до 12 лет, которые любят смеяться и немного пощекотать себе нервы.

Сюжет разворачивается вокруг жизнерадостных девочек, которые решают создать уникальную мистическую атмосферу с элементами юмора. Одна из них даже получает по голове книгу сказок Седова, что запускает череду неожиданных и забавных событий.

Вас ждёт «Страшилка-Смешилка-Пугалка» с интерактивностями и другими «гадостями». Не упустите возможность отметить это предложение на своей театральной карте, тем более что сказки Седова известны своей уморительной и в то же время очаровательной абсурдностью.

 

Март
22 марта воскресенье
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

