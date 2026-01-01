Оповещения от Киноафиши
Страшилки на ночь
Билеты от 3000₽
Киноафиша Страшилки на ночь

Спектакль Страшилки на ночь

12+
Режиссер Екатерина Негруца
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Ночные Страшилки в Театре Булгакова

Театр – это не только место для спектаклей, но и обитель привидений. Здесь за портьерами прячутся духи, а в темноте пространство превращается в сцену настоящего кошмара. На перфоманс «Страшилки на ночь» в театре Булгакова вас ждет уникальный опыт и зловещие истории.

Страшные истории из закулисья

Посетив «Страшилки», вы сможете заглянуть в закулисье театра и услышать зловещие рассказы о призраке оперы и духах, обитающих в гримерных. Каждая история погружает в атмосферу мистики и таинственности, где реальность и вымысел легко переплетаются.

Классика ужасов на театральной сцене

Злые байки переплетаются с наследием классиков, ведь именно театр и его ночные интриги вдохновили многих на создание леденящих душу легенд. Подобные перфомансы давно стали важной частью театральной культуры, пробуждая воображение и искрывая страх.

Не упустите возможность стать частью этого мрачного и волнующего действа! Вступите в мир зрелищ и откройте для себя новые грани театра в мистической атмосфере ночи.

Купить билет на спектакль Страшилки на ночь

Март
27 марта пятница
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 3000 ₽

