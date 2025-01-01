Спектакль Страшилки на ночь. Halloween

Хэллоуин в Булгаковском доме

Эй, все любители страшных сказочек! Не забыли, что 31 октября — самая темная ночь в году, когда лучше всего слушать и рассказывать страшные истории? Мы приглашаем вас в Клуб Полуночников «Булгаковского Дома» на очередную серию «Страшилок на ночь»!

Программа вечера

Начнем вечер с 19:00 с просмотра самого хэллоуинского кино. После этого почувствуете себя участниками удивительных историй, которые перенесут вас в мир мрачных загадок и таинственных проклятий. Не упустите шанс разделить этот волнующий опыт с теми, с кем хорошо бояться вместе!

Что взять с собой

Берите с собой друзей и любимых, готовых к погружению в пугающую атмосферу. Уверяем вас, что этот вечер станет незабываемым!

Забавные факты о хэллоуине

Знали ли вы, что традиция отмечать Хэллоуин берет начало в древнем кельтском празднике Самайн? Именно в эту ночь, по поверьям, граница между нашим миром и миром духов становится тонкой.

Ждем вас на «Страшилках на ночь. Хэллоуин» в Булгаковском доме!