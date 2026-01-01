Сказочное представление для всей семьи

Приглашаем юных зрителей и их родителей на красочный спектакль, в котором оживёт любимая с детства сказка! Спектакль Ольги Пикколо «Странствия Нильса с дикими гусями» в Загородном клубе «Репино-Ленинское» создаст атмосферу волшебства.

Зрителей ждёт захватывающее шоу с живой музыкой, танцем и песочной анимацией. Это одна из самых увлекательных и популярных детских сказок всех времён! На сцене выступят:

артисты симфонического оркестра Мариинского театра;

солистка театра «Петербург-концерт»;

учащиеся Детской музыкальной школы им. Андрея Петрова;

детский хор филармонического общества;

учащиеся Детской музыкальной школы «Пикколо».

Режиссёр, автор постановки и ведущая - Ольга Пикколо. Спектакль подходит для детей от 5 до 12 лет и их родителей. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!