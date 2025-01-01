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Странствия Буканушки. Сказка с оркестром
Киноафиша Странствия Буканушки. Сказка с оркестром

Странствия Буканушки. Сказка с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьерная «Сказка с оркестром» подарит увлекательное путешествие в мир уральского фольклора

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир уральского фольклора! В рамках премьерного спектакля «Сказка с оркестром» зрители смогут насладиться музыкальными произведениями уральских композиторов, созданными под вдохновением от богатства местного фольклора.

Музыка от Маргариты Кесаревой

Центральным моментом программы станут произведения Маргариты Кесаревой, известной своей способностью передавать дух уральских сказаний. Она создала цикл музыкальных произведений о Буканушке — персонаже, который, хоть и малоизвестен, но обладает уникальным магнетизмом и притягательностью.

Сказка на сцене и экране

Веселая, добрая и поучительная история о Буканушке будет рассказана артистами Театра мюзикла. Кроме того, специально для этого концерта будет представлен мультфильм, созданный с использованием песочной анимации, который добавит визуальную глубину и яркость к музыкальному сопровождению.

Исполнители и дирижер

Музыку исполнит оркестр народных инструментов под руководством дирижера Светланы Ганюшкиной. Артисты театра мюзикла создадут незабываемую атмосферу, которая погрузит зрителей в волшебный мир уральских сказок.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться магией музыки и фольклора!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
14:00 от 600 ₽

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