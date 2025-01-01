Спектакль Странный ужин инспектора Раффинга

Странный ужин инспектора Раффинга: классический детектив в современном прочтении

Классический детектив получает новое дыхание в этой постановке. Зрители будут следить за каждым поворотом сюжета, пытаясь предугадать, кто же стоит за зловещими событиями. Ведь здесь, в закрытом пространстве особняка, каждый знает лишь часть правды, а полная картина складывается только в конце.

Сюжет

«Боюсь, мне придется задать вам несколько вопросов» — так начинается вечер, который обещает быть всем, кроме обычного. В спектакле «Странный ужин инспектора Раффинга», театр Красный факел приглашает вас окунуться в мир тайн и интриг. В тенистых залах старинного особняка разворачивается детективная история, где каждый персонаж может оказаться как жертвой, так и хищником. Инспектор Раффинг стоит перед задачей разгадать серию загадочных смертей, но в этой игре на выживание каждый шаг может стать последним.

Приглашаем вас присоединиться к инспектору Раффингу в его поисках истины и ответить на вопрос: кто же на самом деле управляет этим «чудовищным механизмом лжи»?