Поэтический перформанс в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится уникальный поэтический перформанс режиссера Аси Малевановой. В ансамбле искусства — стихи Екатерины Малиновской, строки Ахматовой и Цветаевой, а также монологи Чехова, Островского и Толстого. Это событие обещает быть интересным тем, кто любит поэзию и философские размышления о творчестве.

Творчество не поддается четкому осмыслению и не вписывается в стандартные схемы. Подлинная поэзия превращает нашу привычную реальность, создавая нечто новое. Поэт, следуя языковым диктатам, оказывается в волшебном художественном пространстве. Здесь, на границе яви и сновидений, открываются ответы на извечные вопросы о любви, смерти, идентичности и смысле жизни. В этом пространстве происходит перекличка душ — современных творцов и тех, кто оставил след века назад.

Режиссер Ася Малеванова стремилась тщательно исследовать природу творчества. В результате получился поэтический перформанс, в котором стихи красноярской поэтессы Екатерины Малиновской воссоединяются с классическими творениями Ахматовой, Цветаевой и другими великими писателями. То, что невозможно передать словами, будет выражено через движение, взгляд и танец.