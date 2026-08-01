Странные обряды, красивые песни. Концерт-лекция вокалисток группы hodíla ízba

Традиции, ожившие в музыке. Концерт в Лофт-пространстве «Своё поле»

В последние дни августа, когда свет становится мягче и лето готовится уступить место осени, особое внимание привлекают песни, которые наши предки исполняли в этот переходный период. В полях и деревнях звучали мелодии, сопровождающие обряды, встречи, расставания и надежды на новый урожай.

Участницы проекта hod íla ízba приглашают вас услышать древние традиции, посвященные весенне-летнему календарному циклу. Вы познакомитесь с историей обряда, благодаря которому водили Стрелу, узнаете, почему «хоронили» кукушку, и какие смыслы скрываются за обрядами, которые сегодня могут показаться странными, но когда-то были неотъемлемой частью жизни.

Это уникальное событие станет настоящим музыкальным исцелением. Рассказ участников будет сопровождаться живым исполнением аутентичных обрядовых песен — тех самых, что веками звучали в это время года. Здесь не будет сценической стилизации или музейной дистанции — только бережное прикосновение к традиции и возможность услышать её так, как она звучала многие поколения назад.

Состав коллектива

Вокал — Анастасия Ченцова

Вокал — Марина Рожкова

Вокал — Лейла Зейд Килани

Вокал — Мария Шишова

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и соприкоснуться с глубокими корнями нашей культуры!