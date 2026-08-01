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Странные обряды, красивые песни. Концерт-лекция вокалисток группы hodíla ízba
Билеты от 2800₽
Киноафиша Странные обряды, красивые песни. Концерт-лекция вокалисток группы hodíla ízba

Странные обряды, красивые песни. Концерт-лекция вокалисток группы hodíla ízba

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Традиции, ожившие в музыке. Концерт в Лофт-пространстве «Своё поле»

В последние дни августа, когда свет становится мягче и лето готовится уступить место осени, особое внимание привлекают песни, которые наши предки исполняли в этот переходный период. В полях и деревнях звучали мелодии, сопровождающие обряды, встречи, расставания и надежды на новый урожай.

Участницы проекта hod íla ízba приглашают вас услышать древние традиции, посвященные весенне-летнему календарному циклу. Вы познакомитесь с историей обряда, благодаря которому водили Стрелу, узнаете, почему «хоронили» кукушку, и какие смыслы скрываются за обрядами, которые сегодня могут показаться странными, но когда-то были неотъемлемой частью жизни.

Это уникальное событие станет настоящим музыкальным исцелением. Рассказ участников будет сопровождаться живым исполнением аутентичных обрядовых песен — тех самых, что веками звучали в это время года. Здесь не будет сценической стилизации или музейной дистанции — только бережное прикосновение к традиции и возможность услышать её так, как она звучала многие поколения назад.

Состав коллектива

  • Вокал — Анастасия Ченцова
  • Вокал — Марина Рожкова
  • Вокал — Лейла Зейд Килани
  • Вокал — Мария Шишова

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и соприкоснуться с глубокими корнями нашей культуры!

Купить билет на концерт Странные обряды, красивые песни. Концерт-лекция вокалисток группы hodíla ízba

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Август
27 августа четверг
19:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2800 ₽

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