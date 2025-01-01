Спектакль «Странная миссис Сэвидж» в театре МДОТ

Комедия американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» была написана в 1950 году и переведена на русский язык в 1960-х. Она приобрела популярность в СССР и продолжает ставиться в современных театрах. МДОТ представляет собственный перевод этой пьесы, который был разработан Марией Чурдалевой и актерами театра, которые в процессе репетиций вносили поправки, исходя из своих ролей и глубокого понимания текста.

О постановке

Режиссером спектакля выступил Владимир Мошаров. Инициативу постановки и организацию взяла на себя Мария Чурдалева, которая также участвует в актерском составе.

Персонажи и исполнители

Миссис Этель Сэвидж: пожилая вдова миллионера и основательница Фонда Джонатана Сэвиджа – Ольга Тимофеева

Лилли-Бэлл: падчерица миссис Этель Сэвидж – Татьяна Гаврилова

Сэмуэл: судья, пасынок миссис Этель Сэвидж – Алексей Стадченко

Титус: сенатор, пасынок миссис Этель Сэвидж – Сергей Сахаров

Доктор Эмметт: главный врач клиники «Обитель» – Владимир Мошаров

Мисс Вильгельмина (Вилли): медсестра клиники «Обитель» – Мария Чурдалева

медсестра клиники «Обитель» – Мария Чурдалева Пациенты клиники: Флоренс Уильямс: – Екатерина Алексина Фэри Мей: – Дарина Вершинина Джеффри (Джефф) Мередит: – Глеб Портнов Ганнибал: – Артем Лобачев Миссис Пэдди: – Наталья Васильева



Приглашаем зрителей окунуться в уникальную атмосферу комедии и узнать о жизни необычной миссис Сэвидж. Ее история полна юмора, неожиданных поворотов и глубоких мыслей о жизни и любви.