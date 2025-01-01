Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Странная миссис Сэвидж
Билеты от 500₽
Киноафиша Странная миссис Сэвидж

Спектакль Странная миссис Сэвидж

12+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Странная миссис Сэвидж» в театре МДОТ

Комедия американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» была написана в 1950 году и переведена на русский язык в 1960-х. Она приобрела популярность в СССР и продолжает ставиться в современных театрах. МДОТ представляет собственный перевод этой пьесы, который был разработан Марией Чурдалевой и актерами театра, которые в процессе репетиций вносили поправки, исходя из своих ролей и глубокого понимания текста.

О постановке

Режиссером спектакля выступил Владимир Мошаров. Инициативу постановки и организацию взяла на себя Мария Чурдалева, которая также участвует в актерском составе.

Персонажи и исполнители

  • Миссис Этель Сэвидж: пожилая вдова миллионера и основательница Фонда Джонатана Сэвиджа – Ольга Тимофеева
  • Лилли-Бэлл: падчерица миссис Этель Сэвидж – Татьяна Гаврилова
  • Сэмуэл: судья, пасынок миссис Этель Сэвидж – Алексей Стадченко
  • Титус: сенатор, пасынок миссис Этель Сэвидж – Сергей Сахаров
  • Доктор Эмметт: главный врач клиники «Обитель» – Владимир Мошаров
  • Мисс Вильгельмина (Вилли): медсестра клиники «Обитель» – Мария Чурдалева
  • Пациенты клиники:
    • Флоренс Уильямс:Екатерина Алексина
    • Фэри Мей:Дарина Вершинина
    • Джеффри (Джефф) Мередит:Глеб Портнов
    • Ганнибал:Артем Лобачев
    • Миссис Пэдди:Наталья Васильева

Приглашаем зрителей окунуться в уникальную атмосферу комедии и узнать о жизни необычной миссис Сэвидж. Ее история полна юмора, неожиданных поворотов и глубоких мыслей о жизни и любви.

Режиссер
Владимир Мошаров
В ролях
Ольга Тимофеева
Татьяна Гаврилова
Алексей Стадченко
Сергей Сахаров
Владимир Мошаров

Купить билет на спектакль Странная миссис Сэвидж

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
18:00
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
от 500 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
9 октября в 19:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Угощение для Змея Горыныча
6+
Детский Иммерсивный
Угощение для Змея Горыныча
8 ноября в 14:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Извините, можно выйти?
12+
Кукольный
Извините, можно выйти?
9 октября в 14:30 Театр кукол им. Образцова
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше