Спектакль Странная миссис Сэвидж

Комедия американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» была написана в 1950 году и переведена на русский язык в 1960-х. Она приобрела популярность в СССР и продолжает ставиться в современных театрах. МДОТ представляет собственный перевод этой пьесы, который был разработан Марией Чурдалевой и актерами театра, которые в процессе репетиций вносили поправки, исходя из своих ролей и глубокого понимания текста.
Режиссером спектакля выступил Владимир Мошаров. Инициативу постановки и организацию взяла на себя Мария Чурдалева, которая также участвует в актерском составе.
Приглашаем зрителей окунуться в уникальную атмосферу комедии и узнать о жизни необычной миссис Сэвидж. Ее история полна юмора, неожиданных поворотов и глубоких мыслей о жизни и любви.