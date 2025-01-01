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Странная миссис Севидж
Киноафиша Странная миссис Севидж

Спектакль Странная миссис Севидж

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гастроли спектакля «Странная миссис Сэвидж» в Новошахтинске

Добро пожаловать, дорогой зритель, в «Тихую обитель»! Здесь, под одной крышей, собрались люди с разнообразной судьбой, непредсказуемыми характерами и тонкими душевными переживаниями.

О чем спектакль?

В центре этой удивительной истории — эксцентричная миссис Этель Сэвидж. Неугомонный дух этой женщины вносит в размеренную жизнь «Обители» настоящий вихрь событий. В этом особенном месте, где каждый «гость» по-своему уникален, миссис Сэвидж находит верных друзей и единомышленников.

Тематика и настроение

Совместно они создают собственный мир, полный фантазии и тепла. Трогательная и светлая комедия Джона Патрика рассказывает о силе человеческой доброты. Она помогает по-новому взглянуть на окружающий мир и тех, кто в нем живет.

Символика спектакля

Свобода, искренность и вера в людей против строгих правил, холодного расчета и условностей «большого мира» — это основная идея спектакля. «Странная миссис Сэвидж» — это не просто история, это призыв к теплоте и дружбе в нашем холодном мире.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку! Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет. Гастроли Театра Чеховского клуба «Классика» гимназии № 118 (г. Ростов-на-Дону) обещают оставить незабываемые впечатления.

Чувствуйте себя, как дома, в любопытном мире «Тихой обители»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
17:00

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