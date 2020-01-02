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Странная миссис Сэвидж
Киноафиша Странная миссис Сэвидж

Спектакль Странная миссис Сэвидж

Любимая советскими театрами американская комедия с Жанной Романенко в главной роли
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Кузин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Странная миссис Сэвидж»: когда деньги — не главное

В спектакле «Странная миссис Сэвидж» поднимается важный вопрос, который затрагивает каждого из нас: что действительно ценно в жизни? Главная героиня, Этель Сэвидж, богатая вдова, оказывается в центре финансового скандала, когда трое её приемных детей решают отправить её в психиатрическую больницу «Тихая обитель». Их цель — выяснить, куда она спрятала миллионы, унаследованные от покойного мужа.

Сюжет и персонажи

Несмотря на непростую ситуацию, Этель не теряет духа. Она умело манипулирует своими опекунами и переосмысляет свою жизнь, находя поддержку среди других пациентов лечебницы, которых она называет «райскими птичками». Их дружба и искреннее отношение к Этель придают ей сил и помогают ей преодолеть трудности. Это удивительное взаимодействие подчеркивает, что даже в самых сложных условиях можно найти светлые моменты.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе американской драматургини Джонны Даллас, которая была написана в середине XX века. Интересно, что в разных странах театры адаптировали эту историю, добавляя элементы местного колорита. «Странная миссис Сэвидж» поднимает темы любви, дружбы и поиска смысла жизни, что делает её актуальной и в наше время.

Почему стоит посмотреть

Эта постановка — не только комедия, но и глубокая драма, заставляющая зрителей задуматься о своих ценностях. Трогательные моменты и яркие персонажи обязательно оставят след в сердцах зрителей. Приходите и узнайте, как Этель научится видеть мир по-новому!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 2 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

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