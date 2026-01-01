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Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда
Билеты от 3000₽
Киноафиша Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда

Спектакль Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Две стороны одной души: спектакль «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» по Р.Л. Стивенсону

Викторианский Лондон. С виду респектабельное общество скрывает множество тайн и пороков. Одна из самых захватывающих историй о природе человеческой души рассказывается в нашем спектакле, созданном по мотивам повести «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». Это не просто исследование этики и морали. Это фантастический детектив, превращённый в мистическое театральное переживание.

События начинают развиваться с безобидного эксперимента: добрый доктор Джекилл решает проверить границы своей морали. Вскоре он сталкивается с Хайдом — тёмным двойником, лишённым совести и страха. То, что изначально казалось научным открытием, оборачивается ловушкой. Хайд растёт в силе и влиянии, подчиняя себе своего создателя, и вскоре Джекилл становится пленником собственной тени.

По ту сторону добра и зла

Тематика двойничества, столь притягательная для Роберта Льюиса Стивенсона, здесь раскрывается как тревожное исследование тёмных уголков души. В своём произведении писатель обращает внимание на то, что подавляемые аспекты человеческой природы никогда не исчезают, а лишь ждут своего часа. Современники Стивенсона, такие как Редьярд Киплинг, охарактеризовали его прозу как «чёрно-белую филигрань» — мастерское исследование человечности на грани добра и зла.

Спектакль как эксперимент

Наш спектакль — это не просто адаптация известного сюжета. Это опыт, который происходит здесь и сейчас, в таинственном пространстве Грот-зала. Мы предлагаем задуматься над вопросом: кто управляет вашей жизнью — вы или ваш Хайд?

По словам режиссёра Глеба Черепанова: «Мы хотим рассказать историю о самой важной встрече в жизни каждого человека — встрече с самим собой. Мы исследуем, как по-разному люди проходят этот путь и как серьезная тема может быть подана с юмором, сохраняя при этом атмосферу настоящего готического детектива. Результат — смесь страха и смеха, как в реальной жизни.»

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Анастасия Привалова
Андрей Харенко
Евгений Поляков
Константин Сакович
Николай Гонтар

Купить билет на спектакль Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда

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Сентябрь
Октябрь
23 сентября среда
20:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 3000 ₽
26 сентября суббота
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 3000 ₽
24 октября суббота
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 3000 ₽
30 октября пятница
20:00
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