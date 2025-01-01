Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страницы про любовь
Киноафиша Страницы про любовь

Спектакль Страницы про любовь

Постановка
Учебный театр «На Моховой» 16+
Режиссер Галина Бызгу
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовь в каждом мгновении: новый спектакль от Галины Бызгу при участии студентов Мастерской Сергея Бызгу

«Любовь вечна, и быстротечна, понятна и необъяснима». Эти слова становятся главной темой нового спектакля, который подготовила режиссёр Галина Бызгу вместе со студентами курса Мастерской Заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Бызгу. На этот раз в основу исследования пылкого чувства легли произведения русской литературы и советской драматургии.

Мозаика любви

В спектакле представлено мозаичное полотно, в которое вошли известные пьесы, такие как «Фантазии Фарятьева», «Мой бедный Марат», «Варшавская мелодия», «104 страницы про любовь» и многие другие. Все эти произведения объединяет живая и актуальная тема любви.

Драматургия эмоций

Зрители смогут насладиться драматическими, лирическими и даже смешными историями, в которых тонкости взаимоотношений переплетаются с философией свободы личности. Кроме того, поднимаются важные темы зависимости от общества, потребности в самопожертвовании и, конечно, тонкий юмор.

Совместное творчество

Для Галины Бызгу важно сохранить свежесть восприятия, свойственную молодым. Она представляет спектакли как результат совместного творчества: «студенты сочинили и сыграли». Это делает каждую постановку уникальной и близкой зрителю.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает подарить множество эмоций и размышлений о любви и жизни!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
18:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Тайна золотого слона»
12 октября в 13:45 «Взаперти» на Казначейской
от 8700 ₽
Ролевая игра «Оазис»
16+
Перформанс Иммерсивный
Ролевая игра «Оазис»
1 октября в 22:00 «Взаперти» на Загородном
от 5200 ₽
Ролевая игра «Оазис»
16+
Перформанс Иммерсивный
Ролевая игра «Оазис»
11 ноября в 19:40 «Взаперти» на Загородном
от 4800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше