Спектакль Страна забытых сказок

Премьера музыкального спектакля «Страна забытых сказок» в «Геликоне»

Сказки нужны нам всем, а музыкальные сказки – особенно! В театре «Геликон» знают, как создать такие спектакли, которые увлекают детей и становятся настоящими хитами. Вы, наверняка, помните полюбившееся маленьким зрителям музыкальное представление «В гостях у оперной сказки». Более 15 лет оно радовало и детей, и взрослых, и теперь нам есть чем вас удивить!

11 ноября приглашаем вас на премьеру нового музыкального спектакля «Страна забытых сказок»! Этот спектакль расскажет о сказочных злодеях, которые страдают от того, что дети перестали читать сказки. Все о них забыли, и живут они в безлюдном глухом лесу. «Никто нас, злыдней безобразных, в лицо не знает... Куда подевалось всё сказочное зло?! Где Леший? Где Кикимора? Где Водяной?» – плачут они.

Музыка великих композиторов

Волшебное путешествие в сопровождении чудесной музыки М.П. Мусоргского, И.Ф. Стравинского, К. Дебюсси, А. Хачатуряна, А.Г. Шнитке и других композиторов завершится торжеством добра. В каждом злодее всегда найдется хоть капелька хорошего, и в этом спектакле сказочным героям удастся вернуть любовь детей к сказкам!

Интересная предыстория

Новый спектакль имеет интересную предысторию. Летом на Детском Радио был объявлен конкурс для детей на лучшее название и афишу. Дети с удовольствием откликнулись и прислали множество чудесных работ! Победило название «В стране забытых сказок», автором которого является 9-летняя Мирослава Козлова из Вологды, а лучшую афишу прислала 7-летняя Варвара Шпотя из подмосковного города Долгопрудный.

Не пропустите премьеру!

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Страна забытых сказок» 11 ноября в 14:00 в зал «Стравинский». Это событие станет настоящим праздником для всей семьи!