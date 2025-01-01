Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Страна забытых сказок
Билеты от 1500₽
Киноафиша Страна забытых сказок

Спектакль Страна забытых сказок

Постановка
Геликон-опера 6+
Режиссер Илья Ильин
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля «Страна забытых сказок» в «Геликоне»

Сказки нужны нам всем, а музыкальные сказки – особенно! В театре «Геликон» знают, как создать такие спектакли, которые увлекают детей и становятся настоящими хитами. Вы, наверняка, помните полюбившееся маленьким зрителям музыкальное представление «В гостях у оперной сказки». Более 15 лет оно радовало и детей, и взрослых, и теперь нам есть чем вас удивить!

11 ноября приглашаем вас на премьеру нового музыкального спектакля «Страна забытых сказок»! Этот спектакль расскажет о сказочных злодеях, которые страдают от того, что дети перестали читать сказки. Все о них забыли, и живут они в безлюдном глухом лесу. «Никто нас, злыдней безобразных, в лицо не знает... Куда подевалось всё сказочное зло?! Где Леший? Где Кикимора? Где Водяной?» – плачут они.

Музыка великих композиторов

Волшебное путешествие в сопровождении чудесной музыки М.П. Мусоргского, И.Ф. Стравинского, К. Дебюсси, А. Хачатуряна, А.Г. Шнитке и других композиторов завершится торжеством добра. В каждом злодее всегда найдется хоть капелька хорошего, и в этом спектакле сказочным героям удастся вернуть любовь детей к сказкам!

Интересная предыстория

Новый спектакль имеет интересную предысторию. Летом на Детском Радио был объявлен конкурс для детей на лучшее название и афишу. Дети с удовольствием откликнулись и прислали множество чудесных работ! Победило название «В стране забытых сказок», автором которого является 9-летняя Мирослава Козлова из Вологды, а лучшую афишу прислала 7-летняя Варвара Шпотя из подмосковного города Долгопрудный.

Не пропустите премьеру!

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Страна забытых сказок» 11 ноября в 14:00 в зал «Стравинский». Это событие станет настоящим праздником для всей семьи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
12:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽
14 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
12:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
23 августа в 20:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
19 декабря в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
21 ноября в 19:30 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше