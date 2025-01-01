Меню
Страна возможно...
Киноафиша Страна возможно...

Спектакль Страна возможно...

Постановка
Лицедеи 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в 90-е в театре «Лицедеи»

«Страна возможно...» — это спектакль, который переносит зрителей в самые романтичные и опасные времена 90-х. Это время, когда под запретом оказалось всё, что стало достоянием народа: от сексуальной революции до информационного бума.

Взгляд детства

В нашем спектакле события того времени отражаются сквозь призму детского восприятия. Мы создаем водопад свободы глазами подростка. Сценарий написан участниками спектакля и основан на реальных воспоминаниях о нашем детстве.

Жизненные моменты

Зрители увидят знакомые истории о школьных буднях, уличных компаниях, первой сигарете и первой любви. Музыка, кино, ночные клубы, малиновые пиджаки, королевская ночь в детском лагере — все это находит отражение на сцене. Мы расскажем о кукол Барби и Тамагочи и о многом другом, с чем мы жили и против чего боролись.

Режиссура и актеры

Режиссером спектакля выступает Антон Сухарев. В ролях: Светлана Бухтоярова, Юлия Хейнлайд, Анна Мозжевилова, Людмила Назарова, Марина Лысенко, Анастасия Шутова и Алексей Лысенко.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную историю, полную ностальгии и искренности!

Режиссер
Антон Сухарев
В ролях
Светлана Бухтоярова
Юлия Хейнлайд
Анна Мозжевилова
Людмила Назарова
Марина Лысенко

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 1000 ₽

