Спектакль Страна происхождения

«От прежней жизни у него остался гул в ушах»...

...так начинается рассказ Дмитрия Бакина «Страна происхождения». Главный герой – мужчина полутораметрового роста, имя которого остается неизвестным. Он постоянно носит с собой кисет с молочными зубами и генеалогическое дерево, на котором заметны явные признаки вырождения рода.

В поисках ответа на вопрос о причинах своего недуга, герой мучительно осознает, что от его прикосновений все вокруг холодеет и покрывается плесенью. Но Мария, подобравшая его на вокзале, ничего этого не замечает. Этот контраст заставляет зрителя задуматься о том, кто мы и откуда пришли. Какие тайны хранят наши предки и какие фантомные боли они оставили нам в наследство? Можно ли избавиться от семейной кармы и начать жизнь «с чистого листа»?

Тема прошлого и будущего

Вопросы, которые поднимает спектакль, особенно актуальны в наше время. Часто именно наше прошлое определяет наше будущее. Режиссер Светлана Землякова, знаток современной литературы, создает эту постановку в сотрудничестве с выпускниками ГИТИСа: Марией Тухарь, Диной Губайдуллиной, Петром Алексеенко и Игорем Кузнецовым. Художница Татьяна Ананасова, ученица Дмитрия Крымова, также принимает участие в проекте, добавляя свои уникальные визуальные решения.

Не упустите возможность

«Страна происхождения» – это не просто спектакль, это погружение в мир внутренней борьбы и размышлений о том, кто мы есть. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многогранную работу на сцене. Спектакль обещает быть не только интересным, но и познавательным, раскрывая сложные вопросы нашей идентичности.