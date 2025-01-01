Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Страна происхождения
Билеты от 2000₽
Киноафиша Страна происхождения

Спектакль Страна происхождения

Постановка
Среда 21 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«От прежней жизни у него остался гул в ушах»...

...так начинается рассказ Дмитрия Бакина «Страна происхождения». Главный герой – мужчина полутораметрового роста, имя которого остается неизвестным. Он постоянно носит с собой кисет с молочными зубами и генеалогическое дерево, на котором заметны явные признаки вырождения рода.

В поисках ответа на вопрос о причинах своего недуга, герой мучительно осознает, что от его прикосновений все вокруг холодеет и покрывается плесенью. Но Мария, подобравшая его на вокзале, ничего этого не замечает. Этот контраст заставляет зрителя задуматься о том, кто мы и откуда пришли. Какие тайны хранят наши предки и какие фантомные боли они оставили нам в наследство? Можно ли избавиться от семейной кармы и начать жизнь «с чистого листа»?

Тема прошлого и будущего

Вопросы, которые поднимает спектакль, особенно актуальны в наше время. Часто именно наше прошлое определяет наше будущее. Режиссер Светлана Землякова, знаток современной литературы, создает эту постановку в сотрудничестве с выпускниками ГИТИСа: Марией Тухарь, Диной Губайдуллиной, Петром Алексеенко и Игорем Кузнецовым. Художница Татьяна Ананасова, ученица Дмитрия Крымова, также принимает участие в проекте, добавляя свои уникальные визуальные решения.

Не упустите возможность

«Страна происхождения» – это не просто спектакль, это погружение в мир внутренней борьбы и размышлений о том, кто мы есть. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многогранную работу на сцене. Спектакль обещает быть не только интересным, но и познавательным, раскрывая сложные вопросы нашей идентичности.

Режиссер
Светлана Землякова
В ролях
Петр Алексеенко
Дина Губайдуллина
Игорь Кузнецов
Мария Тухарь

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Страна происхождения Страна происхождения

В ближайшие дни

Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
28 августа в 19:00 МДМ
от 1500 ₽
Глаза напротив
16+
Драма
Глаза напротив
31 августа в 15:00 VS Театр
от 1500 ₽
Маленькая колдунья
0+
Детский
Маленькая колдунья
14 сентября в 16:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше