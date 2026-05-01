Страна Наума Грановского
12+

О выставке

Выставка «Страна Наума Грановского» в Левашовском Хлебозаводе

Культурный центр «Левашовский хлебозавод» и образовательный проект masters представляют уникальную экспозицию «Страна Наума Грановского». Этот проект предлагает нестандартный взгляд на фотографическое наследие известного мастера, чьё имя навсегда связано с историей Москвы XX века.

Кадры, отражающие многообразие жизни

Выставка сосредоточена на малоизученном аспекте творчества Наума Грановского — его фотографиях, запечатлевших разнообразие жизни республик бывшего СССР. В советскую эпоху архитектурная фотография стала важным инструментом формирования образа городов и республики, а Москва, как столица, задавала тон остальным регионам.

Стиль великих мастеров

Наум Грановский не только документировал строительство, но и создавал архитектурный образ своей эпохи. Его работы устанавливали стандарты качества и формировали представление о том, как должны выглядеть современные города. Грановского приглашали в разные регионы СССР, где грандиозные градостроительные проекты стремились превзойти Москву.

Значение выставки

Экспозиция позволяет зрителю вновь вернуться в пространство своего детства или впервые увидеть мир, в котором росли предыдущие поколения. Парадные кадры Грановского не лишены живой городской среды — случайные прохожие, витрины и элементы быта придают этим фотографиям особый контекст.

Историческая архитектура

Левашовский хлебозавод, где проходит выставка, является памятником промышленной архитектуры 1930-х годов. Это здание пережило и войну, и эпоху упадка, сохранив свой исторический облик. Взаимодействие пространства и экспозиции создает синергию между архитектурой, запечатлённой Грановским, и его фотографическими произведениями.

Май
Июнь
28 мая четверг
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
29 мая пятница
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
30 мая суббота
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
31 мая воскресенье
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
1 июня понедельник
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
2 июня вторник
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
3 июня среда
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
4 июня четверг
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
5 июня пятница
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
6 июня суббота
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
7 июня воскресенье
09:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта
11:00
Левашовский хлебозавод Санкт-Петербург, Барочная, 4а, стр. 1, вход с Левашовского проспекта

Фотографии

