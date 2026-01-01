Спектакль Страна эльфов

Театр полифонической драмы на сцене ЦДРИ

В сказочном эльфийском лесу, где магия переплетается с природой, разворачивается история о противостоянии и примирении. Король, ненавидящий волшебников и всё, что связано с магией, решает уничтожить великую волшебницу эльфов, чтобы защитить свой народ. Однако его юная дочь, очарованная красотой и загадочностью эльфийского мира, мечтает жить среди этих существ и познать их тайны.

Свет надежды

Принцесса, вопреки воле отца, стремится к миру и взаимопониманию между людьми и эльфами. Но её желание оказывается под угрозой, когда она внезапно засыпает, став жертвой древнего заклятия. Теперь только истинная дружба и бескорыстная любовь смогут пробудить её ото сна и вернуть надежду на мирное сосуществование двух миров.