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Страна эльфов
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Киноафиша Страна эльфов

Спектакль Страна эльфов

16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Театр полифонической драмы на сцене ЦДРИ

В сказочном эльфийском лесу, где магия переплетается с природой, разворачивается история о противостоянии и примирении. Король, ненавидящий волшебников и всё, что связано с магией, решает уничтожить великую волшебницу эльфов, чтобы защитить свой народ. Однако его юная дочь, очарованная красотой и загадочностью эльфийского мира, мечтает жить среди этих существ и познать их тайны.

Свет надежды

Принцесса, вопреки воле отца, стремится к миру и взаимопониманию между людьми и эльфами. Но её желание оказывается под угрозой, когда она внезапно засыпает, став жертвой древнего заклятия. Теперь только истинная дружба и бескорыстная любовь смогут пробудить её ото сна и вернуть надежду на мирное сосуществование двух миров.

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Сентябрь
Ноябрь
26 сентября суббота
00:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
27 сентября воскресенье
13:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽
20 ноября пятница
16:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1400 ₽
16:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 900 ₽

Фотографии

Страна эльфов

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