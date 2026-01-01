Спектакль Страна Чудес: интерактивно-развлекательная программа

Кот Вильям 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Театр «Кот Вильям» приглашает вас на интерактивно-развлекательную программу «Страна Чудес». Это уникальное театральное представление, где зрители не просто наблюдают, а становятся настоящими участниками волшебного приключения.

Элементы волшебства и интерактивности

В спектакле смело используются различные спецэффекты и захватывающие декорации, создающие атмосферу фантазии и чудес. Ваши дети вместе с вами смогут принять участие в поисках Чеширского Кота, заколдованного Красной Королевой за плохое поведение.

Загадки и испытания

На пути Алисы вас ждут увлекательные задачи: отгадать загадки Гусеницы, выучить волшебные слова, участвовать в Безумном Чаепитии и, конечно, победить в захватывающем крокете. Но будьте осторожны: Шляпник, вместо того чтобы помогать, лишь отвлекается, танцуя джигу-дрыгу!

Спектакль для самых маленьких

Спектакль адресован детям от 3 до 6 лет, а также их родителям. Это отличный способ провести время вместе, развлекаясь и наслаждаясь театральным искусством.

Приходите в эту чудесную страну и узнайте, удастся ли вам расколдовать Чеширского Кота и не пропасть в бескрайние просторы фантазии!

