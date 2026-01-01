Спектакль Страна чудес — театр!

Театр-студия «Реплика» отмечает свой пятилетний юбилей! В 2019 году на базе Рязанского дворца молодежи была создана эта театральная студия. И если в первый год занятия посещали всего восемь человек, то сегодня в студии работают четыре полноценные труппы разных возрастов.

За время своего существования «Реплика» порадовала зрителей множеством интересных спектаклей. Среди них такие яркие работы, как "Сказ о потерянном мальчике", "Маленький Принц", "Золушка", "Воспоминания о былой любви" и многое другое. Каждый спектакль стал особенным для зрителей и получил теплый прием со стороны критиков.

В этот знаменательный для студии день мы приглашаем всех желающих насладиться отрывками из любимых спектаклей и поздравить всех причастных с этой прекрасной датой - 5 лет творчества и таланта! Программа «Страна Чудес - театр!» позволит зрителям окунуться не только в прекрасный мир сценического искусства, но и заглянуть за кулисы театральной жизни.

Вместе с Алисой и Чеширским котом мы пройдем ярким путем по воспоминаниям актеров, увидим, как проходят их творческие занятия и узнаем много интересного о создании театральных произведений. Этот вечер будет наполнен волшебством и радостью, ведь каждый спектакль для нас - это не только работа, но и любовь к искусству!

Присоединяйтесь к нам в этот замечательный день и вместе отметим праздник театра "Реплика"!