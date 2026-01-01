Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страх
Киноафиша Страх

Спектакль Страх

16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Альметьевского татарского государственного драматического театра в Уфе

Драма «Страх» станет центром гастрольного спектакля ГАУК РТ Альметьевского татарского государственного драматического театра. Основанная на повести Зульфата Хакима, эта постановка обращает внимание на страх как на мощный элемент, влияющий на наши решения и действия.

О спектакле

Создатели спектакля предлагают зрителям рассмотреть страх не как слабость, а как энергию, способную порождать как компромиссы, так и предательства. В спектакле артисты и зрители ведут откровенный диалог, стремясь понять, что происходит в моменты, когда страх овладевает нами.

Темы и вопросы

Здесь важен не столько ответ на поставленный вопрос, сколько сам процесс поиска. Что мы предпринимаем, когда боимся? Осознаем ли мы свои страхи? Эти размышления становятся основой для глубокого и значимого общения между актерами и публикой.

Длительность

Спектакль продлится 2 часа, что позволит зрителям погрузиться в исследование человеческой психологии и взаимодействия со своими страхами.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше