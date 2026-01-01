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Страх и отчаяние в Третьей империи
Киноафиша Страх и отчаяние в Третьей империи

Спектакль Страх и отчаяние в Третьей империи

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по новеллам Бертольта Брехта

Спектакль, основанный на новеллах Бертольта Брехта, переносит зрителей в Германию 1933–1938 годов, когда жизнь меняется на глазах. Люди ведут свою обыденную жизнь: ходят на работу, влюбляются, спорят, воспитывают детей и строят планы на будущее. Но они ещё не догадываются, насколько сильно всё это изменится.

Шесть новелл Брехта складываются в трагическую историю о том, как глобальные события вплетаются в частные судьбы. То, что вчера казалось невозможным, становится обыденностью. Главные действующие лица сталкиваются с выбором: о чём молчать, кому верить и чем пожертвовать ради собственного спокойствия.

Человек в эпоху перемен

Режиссёр Максим Фомин акцентирует внимание не на политических лозунгах или исторических оценках, а на человеке. Спектакль исследует, что происходит с семьёй, дружбой и любовью, когда страх становится частью повседневной жизни. Можно ли сохранить свою идентичность, когда обстоятельства требуют совершенно иного?

«Страх и отчаяние в Третьей империи» — это не просто постановка, это возможность задуматься о том, как большие события влияют на жизни обычных людей. Приходите и увидьте, как Брехт оживает на сцене!

Режиссер
Максим Фомин
В ролях
Макар Фомин
Ульяна Симан
Константин Соловьев
Дмитрий Хохлов
Иван Губарев
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