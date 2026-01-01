В рамках программы «Новые имена» на сцене Городского театра постановка по Бертольду Брехту

Этот спектакль ставит перед собой важную и актуальную задачу — рассказать о том, как человек теряет свою человечность под давлением внешних факторов. В условиях страха и пропаганды, затуманивающих сознание, мы становимся неспособными протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Через эту потерю спектакль ставит на повестку борьбу за душевную целостность и способность противостоять разрушительным силам.

Послание против насилия

На сцене зритель видит протест против насилия и бессмысленного разрушения. Спектакль осуждает убийство невинных и любые формы конфликтов, которые решаются силой. Это мощный призыв к миру, к сохранению ценности каждого человека, независимо от его принадлежности или взглядов. В нем звучит протест против уничтожения городов, наций и, в конечном итоге, самой человеческой сути.

Призыв к действию

Спектакль напоминает, что борьба за человечность и мир — это не просто высказывание, но и реальная попытка остановить насилие, где бы оно ни происходило.