Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страдивари-ансамбль
Киноафиша Страдивари-ансамбль

Страдивари-ансамбль

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
20 августа в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
Гала-концерт молодых арфистов России
21 сентября в 12:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 400 ₽
Классический стендап
18+
Юмор
Классический стендап
17 августа в 20:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше