Музыкальный вечер со Страдивари-ансамблем в Концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат шедевры классической музыки. Под управлением талантливых музыкантов Страдивари-ансамбля Мариинского театра вас ждут произведения великих композиторов:

Вольфганг Амадей Моцарт — «Маленькая ночная серенада» соль мажор, KV 525

Йозеф Гайдн — Концертная симфония си-бемоль мажор

Отторино Респиги — «Старинные танцы и арии для лютни» (сюита № 3)

Людвиг ван Бетховен — «Большая фуга», соч. 133

Страдивари-ансамбль: история и традиции

Страдивари-ансамбль Мариинского театра — это коллектив музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных величайшими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков. Каждый инструмент ансамбля обладает уникальной историей и звучанием, что придаёт выступлениям особую атмосферу.

Ансамбль был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя театра Валерия Гергиева. В настоящее время в его составе более 20 ведущих солистов Симфонического оркестра театра. С 2013 года коллективом руководит скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.

Разнообразие репертуара

Обширный репертуар Страдивари-ансамбля включает как классические произведения (от Вивальди до Стравинского), так и образцы «легкой музыки», такие как фрагменты венских оперетт и аргентинские танго. Уникальные тембры инструментов делают каждое выступление незабываемым.

С неизменным успехом ансамбль выступает в Концертном зале Мариинского театра как самостоятельный коллектив, а также сотрудничает с солистами оперы и инструменталистами, гастролируя как по России, так и за её пределами.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Страдивари-ансамбля. Ждем вас на концерте!