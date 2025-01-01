Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Страдивари-ансамбль Мариинского театра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер со Страдивари-ансамблем в Концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого прозвучат шедевры классической музыки. Под управлением талантливых музыкантов Страдивари-ансамбля Мариинского театра вас ждут произведения великих композиторов:

  • Вольфганг Амадей Моцарт — «Маленькая ночная серенада» соль мажор, KV 525
  • Йозеф Гайдн — Концертная симфония си-бемоль мажор
  • Отторино Респиги — «Старинные танцы и арии для лютни» (сюита № 3)
  • Людвиг ван Бетховен — «Большая фуга», соч. 133

Страдивари-ансамбль: история и традиции

Страдивари-ансамбль Мариинского театра — это коллектив музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных величайшими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков. Каждый инструмент ансамбля обладает уникальной историей и звучанием, что придаёт выступлениям особую атмосферу.

Ансамбль был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя театра Валерия Гергиева. В настоящее время в его составе более 20 ведущих солистов Симфонического оркестра театра. С 2013 года коллективом руководит скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.

Разнообразие репертуара

Обширный репертуар Страдивари-ансамбля включает как классические произведения (от Вивальди до Стравинского), так и образцы «легкой музыки», такие как фрагменты венских оперетт и аргентинские танго. Уникальные тембры инструментов делают каждое выступление незабываемым.

С неизменным успехом ансамбль выступает в Концертном зале Мариинского театра как самостоятельный коллектив, а также сотрудничает с солистами оперы и инструменталистами, гастролируя как по России, так и за её пределами.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Страдивари-ансамбля. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
3 октября в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Большой сольный Stand up
18+
Юмор
Большой сольный Stand up
16 октября в 20:30 1703
от 490 ₽
6+
Классическая музыка
В.Монастырский, аб-т №4
13 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше