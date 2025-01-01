Страдивари-ансамбль Лоренц Настурика-Гершовичи Пьяццолла-гала

Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики‑Гершовичи представит уникальную программу, посвящённую знаменитому аргентинскому композитору и реформатору традиционного танго Астору Пьяццолле.
Использование старинных струнных инструментов придаёт исполнению особую выразительность и насыщенный тембр. Это позволяет слушателям по-настоящему ощутить каждую деталь звучания ансамбля.
Лоренц Настурика‑Гершовичи не только дирижирует, но и создает живую атмосферу, показывая, как взаимодействуют инструменты в ансамбле. Каждый номер программы становится частью увлекательного музыкального повествования.
Концерт даст слушателям возможность погрузиться в мир аргентинского танго через призму струнной музыки. Вы сможете оценить разнообразие тембров и ритмов, а также насладиться мастерством ведущих солистов Мариинского театра.
В программе выступления — избранные сочинения Астора Пьяццоллы.
Продолжительность: 90 минут
Исполнители: Страдивари-ансамбль Мариинского театра
Солист и дирижёр: Лоренц Настурика‑Гершовичи