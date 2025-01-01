Меню
Страдивари-ансамбль детям
Постановка
Мариинский театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в день защиты детей в Мариинском театре

Приглашаем вас на восхитительный концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра, который под управлением солиста и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи представит программу, наполненную шедеврами классической музыки.

Программа вечера

  • Антонио Вивальди — Концерт соль минор («Лето») из цикла «Времена года», RV 315
  • Людвиг ван Бетховен — Менуэт
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Andante (II часть) из Концертной симфонии для скрипки и альта
  • Камиль Сен-Санс — «Слон» и «Лебедь» из фантазии «Карнавал животных»
  • Иоганн Штраус (сын) — Полька-пиццикато
  • Лерой Андерсон — Пьеса для пишущей машинки с оркестром
  • Йозеф Гайдн — Симфония до мажор («Симфония игрушек»)

Об ансамбле

Страдивари-ансамбль Мариинского театра был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя Валерия Гергиева. Коллектив состоит из более 20 ведущих солистов Симфонического оркестра театра, играющих на уникальных струнных инструментах, созданных величайшими мастерами XVII–XVIII веков, такими как Антонио Страдивари и Николо Амати.

Каждый инструмент ансамбля обладает своей уникальной историей, полной удивительных событий. С 2013 года ансамбль возглавляет талантливый скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи. Репертуар включает как классические произведения, так и популярные образцы «легкой музыки», что придаёт каждому выступлению особое звучание.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет время и пространство!

Октябрь
5 октября воскресенье
12:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

