Стойкий оловянный солдатик
Билеты от 800₽
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Театр марионеток 6+
Режиссер Светлана Маркова
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Кукольная постановка о любви и героизме

Любовь в этой сказке — настоящая, возвышенная и самоотверженная, как писал Данте: «Любовь, что движет солнце и светило». Это любовь, способная вдохновить на героизм и мужество, как в борьбе с могущественным и коварным троллем.

Мир кукол и борьба добра со злом
Сказка переносит нас в почти идеальный мир кукол, где пересекаются добро и зло, подлость и честь. Вместе с оловянным Солдатиком зрители отправляются в путешествие, преодолевая все препятствия и соблазны, чтобы достигнуть своей мечты и победить зло.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик

