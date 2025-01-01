Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Кукольная постановка о любви и героизме

Любовь в этой сказке — настоящая, возвышенная и самоотверженная, как писал Данте: «Любовь, что движет солнце и светило». Это любовь, способная вдохновить на героизм и мужество, как в борьбе с могущественным и коварным троллем.

Мир кукол и борьба добра со злом

Сказка переносит нас в почти идеальный мир кукол, где пересекаются добро и зло, подлость и честь. Вместе с оловянным Солдатиком зрители отправляются в путешествие, преодолевая все препятствия и соблазны, чтобы достигнуть своей мечты и победить зло.