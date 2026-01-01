«Стойкий оловянный солдатик» — волшебный балет для детей

Знаешь ли ты, маленький друг, что ночью, когда все дети спят, игрушки оживают? Они, как настоящие люди, играют, танцуют, ссорятся и даже влюбляются. Но увидеть это можно только в театре, где возможно всё!

Удивительные приключения игрушечного солдатика

Когда откроется занавес, ты станешь участником удивительной истории, произошедшей в одну из волшебных ночей в комнате старого сказочника. Это добрая и мудрая сказка о приключениях игрушечного солдатика с благородным сердцем.

Музыка и танец

Спектакль наполнен чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета. В искреннем исполнении юных артистов театра балета «Щелкунчик» игрушки и предметы действительно оживают. Ты увидишь, как шахматные фигурки и солдатики кружатся в вихре бала, капельки дождя танцуют по ночной мостовой, а весёлые рыбки снуют в хороводе. Даже тролль не упустит возможности придумать новую проделку!

Гимн любви

Лирический финал спектакля преображается в гимн торжествующей любви. Свет этого чувства передаётся каждому зрителю в зале, создавая атмосферу тепла и радости.

Не упусти шанс окунуться в мир волшебства и фантазии на спектакле «Стойкий оловянный солдатик»!