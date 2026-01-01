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Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Волшебное путешествие по сказкам в театре «Буфф»

Сказочные персонажи

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» основан на либретто Николая Денисова, которое черпает вдохновение из нескольких сказок Г.-Х. Андерсена. Маленьких зрителей ждёт увлекательная встреча не только с отважным Солдатиком и прекрасной Балериной, но и с заводным Соловьем, глупым Кротом, вредной Крысой и жадной Свиньёй-копилкой.

Счастливый финал

Главный сюрприз спектакля — трогательный счастливый финал, где все герои остаются живыми и невредимыми. Это история о дружбе и верности, которая обязательно подарит радость детям и их родителям. Не упустите возможность окунуться в мир сказки и волшебства!

Режиссер
Виктор Рябов
В ролях
Андрей Подберезский
Кристина Матулионис
Мария Петрикова
Юлия Овсяникова
Надежда Соболь

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1000 ₽

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