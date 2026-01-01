Волшебное путешествие по сказкам в театре «Буфф»

Сказочные персонажи

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» основан на либретто Николая Денисова, которое черпает вдохновение из нескольких сказок Г.-Х. Андерсена. Маленьких зрителей ждёт увлекательная встреча не только с отважным Солдатиком и прекрасной Балериной, но и с заводным Соловьем, глупым Кротом, вредной Крысой и жадной Свиньёй-копилкой.

Счастливый финал

Главный сюрприз спектакля — трогательный счастливый финал, где все герои остаются живыми и невредимыми. Это история о дружбе и верности, которая обязательно подарит радость детям и их родителям. Не упустите возможность окунуться в мир сказки и волшебства!