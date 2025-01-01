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Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

романтическое приключение в 2-х действиях
Постановка
НОВАТ 0+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Стойкий оловянный солдатик» в НОВАТе

НОВАТ приглашает зрителей в увлекательное путешествие в мир детства с постановкой «Стойкий оловянный солдатик». Театр представляет эту любимую сказку Ганса-Христиана Андерсена как романтическое приключение.

Сюжет и Музыка

Эта трогательная история расскажет о маленьком солдатике с большим и мужественным сердцем. Сказка оживёт на сцене благодаря музыке известного петербургского композитора Сергея Баневича, чьи мелодии добавят волшебства и эмоциональной глубины в повествование.

Особенности Постановки

НОВАТ подготовил для зрителей настоящий праздник. Яркие декорации, изысканные костюмы и оригинальная хореография позволят зрителям полностью погрузиться в сказочный мир Андерсена. Спектакль обещает быть незабываемым, наполненным добротой и волшебством.

Для юных зрителей и их родителей

Эта постановка станет отличным выбором для семейного посещения. Она не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о стойкости, мужестве и преданности. Не упустите возможность подарить своим детям и себе незабываемые впечатления и окунуться в мир прекрасной сказки вместе с НОВАТом.

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Андрей Денисов
Ирина Новикова
Галина Кузнецова
Екатерина Марзоева
Дарья Шувалова
Исполнители
Евгений Волынский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 18 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
15:00 от 700 ₽

Фотографии

Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик

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