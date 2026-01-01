Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Балет для всей семьи «Стойкий оловянный солдатик»

Балет «Стойкий оловянный солдатик» рассказывает о приключениях маленького солдатика, который стремится стать настоящим героем. На этом пути он встречает различных персонажей и учится смелости и отваге.

Творческая команда

Спектакль создан под руководством известных мастеров. Музыку для балета написал композитор Леонид Любовский, а хореографом-постановщиком и автором либретто стал заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун.

Почему стоит увидеть?

«Стойкий оловянный солдатик» представит уникальное сочетание музыки, танца и театрального искусства. Зрители смогут насладиться красивыми декорациями, яркими костюмами, а также проникнуться музыкой Любовского, создающей особую атмосферу.

Для кого это событие?

Спектакль будет интересен любителям балета и театра, а также семьям с детьми от 6 лет. Он обещает быть увлекательным и познавательным для юной аудитории.

Цитата хореографа

Георгий Ковтун делится своими мыслями о балете: «Дети любят трюки. Им интересно наблюдать за динамичными моментами. Поэтому у нас будет много трюков, которые увлекут детей и помогут им не заскучать. Важно, чтобы в детском балете были ясные понятия о любви, добре и зле. Я стараюсь создать красивую сказку, которая бы возвращала детей в мир чудес».

Премьера спектакля

Премьера «Оловянного солдатика» состоялась в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события!