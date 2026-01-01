Оповещения от Киноафиши
Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

6+
Режиссер Наталья Макарова
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Оловянный солдатик: история о любви и стойкости

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» приглашает зрителей в мир, где переплетаются темы самоотверженности, любви и одиночества. Это выстраданный рассказ о храбром игрушечном солдатике, который до последнего дня своей короткой жизни сохранял чувства к прекрасной танцовщице. История, основанная на знаменитой сказке Г.Х. Андерсена, знакома многим и оставляет глубокий след в сердце.

Каждый зритель сможет узнать в персонажах себя и задуматься о важном: «Могу ли я изменить этот мир, оставаясь стойким, несмотря ни на что?» Спектакль затрагивает важные вопросы о жизни и человечности, предлагая аудитории важные размышления в современном контексте.

Не упустите шанс стать частью этой трогательной истории, которая подарит вам не только эмоции, но и повод для глубоких размышлений.

Купить билет на спектакль Стойкий оловянный солдатик

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
12:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 400 ₽

В ближайшие дни

