Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Буфф 6+
Режиссер Виктор Рябов
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Опера-сказка по мотивам Андерсена в театре «Буфф»

Опера-сказка, написанная по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена, готова удивить маленьких зрителей новыми встречами с любимыми сказочными персонажами. В спектакле представлены не только Солдатик и Балерина, но и заводной Соловей, глупый Крот, вредная Крыса, жадная Свинья-копилка и многие другие герои.

Главный сюрприз шоу — это счастливый финал, в котором все герои трогательной истории остаются живыми и невредимыми, что, безусловно, порадует юных зрителей и их родителей.

О режиссере

Режиссёр-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рябов, известный своими увлекательными детскими спектаклями в театре «Буфф». Среди его работ можно выделить такие успешные постановки, как «Удивительный волшебник из страны ОЗ», «Том Сойер», «Теремок», «Кошкин дом», «Стойкий оловянный солдатик» и «Снежная королева».

Премьера этой замечательной оперы-сказки состоялась 20 декабря 2014 года и сразу привлекла внимание как детей, так и взрослых, подарив всем волшебное настроение.

Купить билет на спектакль Стойкий оловянный солдатик

Март
Апрель
8 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
5 апреля воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

