Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»

Либретто, написанное Николаем Денисовым, включает персонажей из других произведений Андерсена, что делает постановку особенно яркой и многослойной.

Музыка и оформление

Музыку к спектаклю создал Сергей Баневич. Его композиции отлично сочетает масштаб симфониста и яркость мелодиста, что сделало их неотъемлемой частью золотого фонда музыки для детей. В оформлении спектакля использованы элементы механизма часов и теневого театра, что создает удивительную атмосферу и визуальные эффекты.

Уникальность постановки

Спектакль, который впервые был представлен в Ленинграде в 1986 году, приобрел популярность и прошёл более 400 раз. В новой интерпретации истории о солдатике к оригинальным персонажам добавились Соловей, Свинья-копилка и Слепой крот. Каждый из героев получает свои собственные музыкальные номера, что делает спектакль незабываемым.

Декорации и технологии

Художник новой постановки разработал впечатляющую декорацию-трансформер, в центре которой находится часовой механизм. Сценическое пространство заполняют шестерёнки и колёсики, освещённые мерцающим пламенем свечи. Механические фигурки персонажей, словно заводные игрушки, оживают на глазах у зрителей.

Необычный подход к спектаклю

В противовес популярным анимационным элементам, постановщики применяют приёмы теневого театра, что подчеркивает оригинальность исполнения. Этот подход позволит юным зрителям узнать о классической литературе и выдающейся музыке, что делает спектакль обязательным для просмотра.

Обратите внимание, что билет необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.