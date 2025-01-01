Меню
Стойкий оловянный солдатик
Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»

Либретто, написанное Николаем Денисовым, включает персонажей из других произведений Андерсена, что делает постановку особенно яркой и многослойной.

Музыка и оформление

Музыку к спектаклю создал Сергей Баневич. Его композиции отлично сочетает масштаб симфониста и яркость мелодиста, что сделало их неотъемлемой частью золотого фонда музыки для детей. В оформлении спектакля использованы элементы механизма часов и теневого театра, что создает удивительную атмосферу и визуальные эффекты.

Уникальность постановки

Спектакль, который впервые был представлен в Ленинграде в 1986 году, приобрел популярность и прошёл более 400 раз. В новой интерпретации истории о солдатике к оригинальным персонажам добавились Соловей, Свинья-копилка и Слепой крот. Каждый из героев получает свои собственные музыкальные номера, что делает спектакль незабываемым.

Декорации и технологии

Художник новой постановки разработал впечатляющую декорацию-трансформер, в центре которой находится часовой механизм. Сценическое пространство заполняют шестерёнки и колёсики, освещённые мерцающим пламенем свечи. Механические фигурки персонажей, словно заводные игрушки, оживают на глазах у зрителей.

Необычный подход к спектаклю

В противовес популярным анимационным элементам, постановщики применяют приёмы теневого театра, что подчеркивает оригинальность исполнения. Этот подход позволит юным зрителям узнать о классической литературе и выдающейся музыке, что делает спектакль обязательным для просмотра.

Обратите внимание, что билет необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Фотографии

Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик
