Ваши билеты в личном кабинете
Стойкий оловянный солдатик
Билеты от 2500₽
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Балет «Стойкий оловянный солдатик» в театре имени Сац

Балет «Стойкий оловянный солдатик», основанный на сказках Ганса Христиана Андерсена, станет ярким событием для зрителей всех возрастов. Музыку для этой постановки написал композитор Леонид Любовский, а хореографом-постановщиком и автором либретто выступил заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун.

Трюки и классика для детей

Георгий Ковтун рассказывает: «Дети любят трюки. Им нравится, когда клоун в цирке падает, они соотносят его падения со своей жизнью. Поэтому у нас будет много трюков, чтобы дети их ждали, а не зевали на скучном балете». Важно, что в ожидании трюка юные зрители постепенно втягиваются в атмосферу классического танца.

Ковтун также подчеркивает значимость тем любви, добра и зла в детских балетах, отмечая, что «чеховские полутона и достоевский надрыв ребенок вряд ли поймет». Вместо этого, он предлагает вернуть детей к красивой сказке, сохранив динамику и эстетику современности.

Премьера и уникальность постановки

Премьера «Оловянного солдатика» состоялась в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Это одноактный балет отличается богатством трюков и классического танца. Художником-постановщиком стал народный художник России Вячеслав Окунев.

Уникальная динамика и вовлечение зрителей в действие создают атмосферу единства — зрители оказываются окружены сценой со всех сторон. Эта постановка будет интересна как детям, так и взрослым, любящим сказочные истории и искусство балета.

Купить билет на спектакль Стойкий оловянный солдатик

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
13:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
4 января воскресенье
13:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽

Фотографии

Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик

