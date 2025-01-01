Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Балет «Стойкий оловянный солдатик» в театре имени Сац

Балет «Стойкий оловянный солдатик», основанный на сказках Ганса Христиана Андерсена, станет ярким событием для зрителей всех возрастов. Музыку для этой постановки написал композитор Леонид Любовский, а хореографом-постановщиком и автором либретто выступил заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун.

Трюки и классика для детей

Георгий Ковтун рассказывает: «Дети любят трюки. Им нравится, когда клоун в цирке падает, они соотносят его падения со своей жизнью. Поэтому у нас будет много трюков, чтобы дети их ждали, а не зевали на скучном балете». Важно, что в ожидании трюка юные зрители постепенно втягиваются в атмосферу классического танца.

Ковтун также подчеркивает значимость тем любви, добра и зла в детских балетах, отмечая, что «чеховские полутона и достоевский надрыв ребенок вряд ли поймет». Вместо этого, он предлагает вернуть детей к красивой сказке, сохранив динамику и эстетику современности.

Премьера и уникальность постановки

Премьера «Оловянного солдатика» состоялась в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Это одноактный балет отличается богатством трюков и классического танца. Художником-постановщиком стал народный художник России Вячеслав Окунев.

Уникальная динамика и вовлечение зрителей в действие создают атмосферу единства — зрители оказываются окружены сценой со всех сторон. Эта постановка будет интересна как детям, так и взрослым, любящим сказочные истории и искусство балета.