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Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Дагестанский театр кукол

О концерте/спектакле

«Стойкий оловянный солдатик»: Спектакль о любви и дружбе в Дагестаноском театре кукол

Приглашаем вас на спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (5+), который основан на пьесе Всеволода Данилевича. Эта история вдохновлена знаменитой сказкой Ганса-Христиана Андерсена и перенесет зрителей в волшебный мир игрушек.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в игрушечном замке, сделанном из бумаги. Главными героями становятся куклы мальчика, которые оживают, когда он спит. Зрителей ждут удивительные приключения, полные волшебства и неожиданностей.

Однако не обойдется и без злых нападок: главный антагонист — Злой Тролль — пытается помешать верным друзьям: Акробату, Балеринке, Солдатику и Клоуну. Их общая цель — преодолеть преграды и следовать своим мечтам.

Темы и философия

Спектакль наполнен гуманистическим смыслом и рассказывает печальную историю любви одноногого Солдатика к нежной Балеринке. Эта трогательная линия подчеркивает важность человеческого достоинства и самоотверженности.

Почему стоит посетить?

«Стойкий оловянный солдатик» — это не просто спектакль для детей, но и глубокая постановка, способная затронуть сердца зрителей всех возрастов. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир, где дружба и любовь побеждают зло!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 26 октября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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