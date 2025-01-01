"Стойкий оловянный солдатик". Классическая постановка для детей на сцене Нового драмтеатра
На сцене оживают персонажи, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей ждут, чтобы поделиться своей интересной, но немного грустной историей.
Сюжет
Герои объединяются, чтобы противостоять злому страшному Троллю. Только вместе они смогут преодолеть все преграды и прийти к светлому финалу.
Награды и достижения
Спектакль был отмечен на нескольких престижных фестивалях:
- Лауреат II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации детского жюри «За самое яркое решение образов» (2005).
- Победитель VI Сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!» в номинации «Бумажный кораблик» за самый романтический, трогательный спектакль (2009).
- Участник II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Радуга» (2005).
Создатели спектакля
Спектакль был создан талантливой командой:
- Автор: Владимир Андреев
- Режиссер-постановщик: Владимир Богатырев
- Художник-постановщик: Андрей Тюпикин
- Композитор: Резо Чиринашвили
- Балетмейстер: Анна Меловатская
Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений, посетив этот замечательный спектакль!