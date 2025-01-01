"Стойкий оловянный солдатик". Классическая постановка для детей на сцене Нового драмтеатра

На сцене оживают персонажи, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей ждут, чтобы поделиться своей интересной, но немного грустной историей.

Сюжет

Герои объединяются, чтобы противостоять злому страшному Троллю. Только вместе они смогут преодолеть все преграды и прийти к светлому финалу.

Награды и достижения

Спектакль был отмечен на нескольких престижных фестивалях:

Лауреат II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации детского жюри «За самое яркое решение образов» (2005).

Победитель VI Сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!» в номинации «Бумажный кораблик» за самый романтический, трогательный спектакль (2009).

Участник II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Радуга» (2005).

Создатели спектакля

Спектакль был создан талантливой командой:

Автор: Владимир Андреев

Владимир Андреев Режиссер-постановщик: Владимир Богатырев

Владимир Богатырев Художник-постановщик: Андрей Тюпикин

Андрей Тюпикин Композитор: Резо Чиринашвили

Резо Чиринашвили Балетмейстер: Анна Меловатская

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений, посетив этот замечательный спектакль!