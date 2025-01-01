Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Новый драматический театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

"Стойкий оловянный солдатик". Классическая постановка для детей на сцене Нового драмтеатра

На сцене оживают персонажи, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей ждут, чтобы поделиться своей интересной, но немного грустной историей.

Сюжет

Герои объединяются, чтобы противостоять злому страшному Троллю. Только вместе они смогут преодолеть все преграды и прийти к светлому финалу.

Награды и достижения

Спектакль был отмечен на нескольких престижных фестивалях:

  • Лауреат II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации детского жюри «За самое яркое решение образов» (2005).
  • Победитель VI Сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!» в номинации «Бумажный кораблик» за самый романтический, трогательный спектакль (2009).
  • Участник II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Радуга» (2005).

Создатели спектакля

Спектакль был создан талантливой командой:

  • Автор: Владимир Андреев
  • Режиссер-постановщик: Владимир Богатырев
  • Художник-постановщик: Андрей Тюпикин
  • Композитор: Резо Чиринашвили
  • Балетмейстер: Анна Меловатская

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений, посетив этот замечательный спектакль!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше