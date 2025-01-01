Меню
Стойкий оловянный солдатик
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Театр современной драматургии 6+
Режиссер Ольга Долженкова
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Трогательная история о любви: спектакль-победитель TSD.FEST 2024

Приглашаем вас на спектакль, ставший победителем в номинации «Лучший спектакль сезона» на Детском театральном фестивале TSD.FEST 2024. Это уникальное представление расскажет о вечной и трогательной истории любви оловянного солдатика и бумажной балерины.

Сюжет, полный эмоций

В нашем спектакле зрители увидят, как любовь, несмотря на все преграды, способна пробудить в механических и тряпичных игрушках настоящие человеческие чувства. Однако, как это часто бывает в жизни, история завершается трагически: бумажная балерина сгорает, а солдатик превращается в кусочек олова. Спасёт ли их любовь от печальной участи? Каждый из героев сталкивается с выбором, который определит их судьбу.

Режиссура и исполнение

Спектакль поставила талантливая режиссер Ольга Долженкова, известная своими глубокими и трогательными интерпретациями классических историй. Она привнесла в постановку элементы современного театра, что делает её особенно привлекательной для зрителей всех возрастов.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль — это возможность задуматься о любви, сострадании и выборе, который мы делаем в жизни. Мы уверены, что каждая минута на сцене подарит зрителям незабываемые эмоции и заставит задуматься о важнейших ценностях.

Не упустите шанс увидеть этот невероятный спектакль, который станет настоящим событием театрального сезона!

Фотографии

Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик Стойкий оловянный солдатик
