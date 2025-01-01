«Стоять вверх» — откровенный стендап от Евгения Варавы в театре Старый дом

Стендап — это откровенно провокационный разговор со зрителем. Артист препарирует реальность через призму своих личных переживаний и наблюдений. В своём новом проекте «Стоять вверх» Евгений Варава смело исследует психологическое поле «детских запретов», которые формировали нас под воздействием родительских паттернов.

Пробуждение детских желаний

Как прорастает в ребёнке категорическое родительское «нет» на его невинную просьбу купить «жвачку с татушкой», чтобы чувствовать себя своим в классе? Куда уходят наши нереализованные детские желания — забываются навсегда или ждут своего часа, чтобы пробить брешь в надёжной стене нашей взрослой личности?

Терапия через смех

Что нужно делать, чтобы «пересочинить» память детства? Зрителей ждёт острый, честный и остроумный разговор. Артист откровенно поделится своими триггерами, вызывая зал на дискуссию. В этом и заключается коллективный терапевтический эффект: когда ты смеёшься над тем, что когда-то причиняло боль, появляется шанс на выздоровление.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта! «Стоять вверх» — это не просто стендап, это возможность заглянуть вглубь себя и, возможно, найти ответы на важные вопросы.