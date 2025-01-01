Меню
Story Of Unique Love. Фортепианный концерт П. Келептришвили
Киноафиша Story Of Unique Love. Фортепианный концерт П. Келептришвили

Story Of Unique Love. Фортепианный концерт П. Келептришвили

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

История уникальной любви: Музыкальное путешествие

Представляем вашему вниманию авторскую программу композитора и кинорежиссера Петра Келептришвили. Музыка, которая будет звучать в старинных башнях Красного Октября, станет вашим проводником вглубь себя и ваших ощущений.

Это фортепианное путешествие обещает незабываемый опыт. Закрыв глаза и погрузившись в темноту, вы сможете позволить музыке раскрыть ваш внутренний мир. Каждая нота будет создавать уникальную атмосферу, где вы сможете пережить целительное путешествие, восстанавливающее гармонию внутри вас.

Погружение в глубины чувств

Этим вечером у вас будет возможность не только насладиться мелодиями, но и увидеть историю вашей уникальной любви. Переплетение музыки и эмоций поможет вам заново открыть свои чувства и воспоминания. Это шанс для каждого зрителя соприкоснуться с глубинными аспектами своей души.

Не упустите возможность

Запланируйте свой вечер, чтобы стать частью этого музыкального экспериментирования. Погружение в мир звуков и ощущений, созданных Петром Келептришвили, — это не просто концерт. Это волшебное путешествие, которое оставит вас с чувством наполненности и внутреннего света.

25 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 4000 ₽

