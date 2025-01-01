Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сторож
Билеты от 3500₽
Киноафиша Сторож

Спектакль Сторож

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Режиссер Илья Зайцев
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Трагифарс по Гарольду Пинтеру в театре имени Маяковского

Спектакль, основанный на пьесе Гарольда Пинтера, переносит зрителей в мир, где за окном вечно идет снег, перемешанный с дождем. На пустынных улицах бродят люди, с которыми лучше быть настороже. Эта мрачная реальность вызывает желание убежать в мир фантазии и мечты.

Но, как всегда, мешает капающая вода из потолка, которую можно вылить. Однако вскоре ведро снова наполняется. В данной пьесе, как и в большинстве произведений Пинтера, место действия ограничивается одной комнатой. Эта комната становится почти что отдельным персонажем спектакля, угнетающим и вместе с тем возвышающим зрителей.

Комната - действующее лицо

Комната в спектакле не просто фон, а активное действующее лицо. В ней человек чувствует отчуждение от всего мира и может полностью погрузиться в свои фантазии. Это отчаянное стремление убежать от действительности – ключевая тема, пронизывающая весь спектакль.

Сотрудничество театров

Спектакль создан в рамках сотрудничества театра «Поиск» и «Фонда поддержки и развития театрального образования» (ГИТИС). Эта работа обещает стать важным событием в театральной жизни и привлечь внимание не только любителей Пинтера, но и всех, кто ищет глубокие эмоции и размышления о жизни.

Купить билет на спектакль Сторож

Помощь с билетами
Октябрь
22 октября среда
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
5 октября в 19:00 Высоцкий
от 1500 ₽
Снеговик
6+
Детский Кукольный
Снеговик
23 декабря в 15:00 Театр кукол им. Образцова
Билеты
Буратино и Мальвина встречают гостей
0+
Детский Иммерсивный
Буратино и Мальвина встречают гостей
7 октября в 10:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше