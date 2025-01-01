Спектакль Сторож

Трагифарс по Гарольду Пинтеру в театре имени Маяковского

Спектакль, основанный на пьесе Гарольда Пинтера, переносит зрителей в мир, где за окном вечно идет снег, перемешанный с дождем. На пустынных улицах бродят люди, с которыми лучше быть настороже. Эта мрачная реальность вызывает желание убежать в мир фантазии и мечты.

Но, как всегда, мешает капающая вода из потолка, которую можно вылить. Однако вскоре ведро снова наполняется. В данной пьесе, как и в большинстве произведений Пинтера, место действия ограничивается одной комнатой. Эта комната становится почти что отдельным персонажем спектакля, угнетающим и вместе с тем возвышающим зрителей.

Комната - действующее лицо

Комната в спектакле не просто фон, а активное действующее лицо. В ней человек чувствует отчуждение от всего мира и может полностью погрузиться в свои фантазии. Это отчаянное стремление убежать от действительности – ключевая тема, пронизывающая весь спектакль.

Сотрудничество театров

Спектакль создан в рамках сотрудничества театра «Поиск» и «Фонда поддержки и развития театрального образования» (ГИТИС). Эта работа обещает стать важным событием в театральной жизни и привлечь внимание не только любителей Пинтера, но и всех, кто ищет глубокие эмоции и размышления о жизни.