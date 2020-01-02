Меню
Сторож
Киноафиша Сторож

Спектакль Сторож

Абсурдистская драма для трех почтенных актеров
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

В зашарпанной комнатушке немногословно действуют трое мужчин. Одному негде жить, второй его привел сюда, предоставил кров. Третий — хозяин дома, загадочный брат второго. Персонажи обмениваются редкими диалогами, действие обрастает абсурдистскими подробностями. Режиссер Юрий Погребничко в 1970-е играл в подпольном спектакле режиссера Григория Залкинда по этой пьесе Гарольда Пинтера, в 2007 году поставил ту версию спектакля, которая идет в репертуаре сегодня. Редкая возможность увидеть одного из самых удивительных режиссеров-мудрецов на сцене в качестве актера.

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Сергей Каплунов
Сергей Каплунов
Юрий Павлов
Юрий Погребничко

4 октября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 2000 ₽

