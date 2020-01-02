Спектакль Сторож

В зашарпанной комнатушке немногословно действуют трое мужчин. Одному негде жить, второй его привел сюда, предоставил кров. Третий — хозяин дома, загадочный брат второго. Персонажи обмениваются редкими диалогами, действие обрастает абсурдистскими подробностями. Режиссер Юрий Погребничко в 1970-е играл в подпольном спектакле режиссера Григория Залкинда по этой пьесе Гарольда Пинтера, в 2007 году поставил ту версию спектакля, которая идет в репертуаре сегодня. Редкая возможность увидеть одного из самых удивительных режиссеров-мудрецов на сцене в качестве актера.