Сторож
Киноафиша Сторож

Спектакль Сторож

16+
Режиссер Илья Зайцев
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сторож» по Гарольду Пинтеру в Красноярске

За окном вечно идет снег, перемешанный с дождем, а по улицам бродят люди, с которыми лучше быть настороже. В такой реальности хочется убежать далеко в мир мечты и фантазии. Однако мешает капающая в ведро вода с потолка — ее всегда можно вылить, но ведро снова наполнится.

Спектакль «Сторож» — это очередное произведение известного английского драматурга Гарольда Пинтера, и, как почти всегда в его работах, место действия — комната. Эта комната становится отдельным действующим лицом, угнетающим и возвышающим одновременно. В ней хочется спрятаться, но из нее также хочется убежать.

Темы спектакля

Человек в этом пространстве оказывается отчужден от всего мира и может с головой предаваться своим фантазиям. Именно это отчаянное желание убежать от действительности в мир воображения — основная тема, пронизывающая сегодняшний день.

О драматурге

Гарольд Пинтер — один из самых значимых драматургов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе, известный своим уникальным стилем и глубокими психологическими исследованиями. Его пьесы часто затрагивают темы власти, манипуляции и человеческой изоляции.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о реальности и фантазиях. «Сторож» — это не просто театр, это путешествие вглубь человеческой души.

