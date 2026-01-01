Волшебный спектакль о детских страхах и фантазиях

«Сторож снов» — это уникальный спектакль для детей, который рассказывает о том самом моменте, когда день сменяется ночью, а желание играть ещё борется с необходимостью ложиться спать. Каждый вечер на всей планете звучат знакомые многим родителям слова: «Не хочу спать, хочу играть!». И вот, когда детский мир готов окунуться в темноту сна, перед маленькими зрителями раскрываются миры фантазий, страхов и мечтаний.

Сюжет и идеи

Спектакль раскрывает перед зрителями процесс перехода от бодрствования к сну. Здесь оживают подушки, мебель превращается в магические предметы, тени играют свои собственные роли, а дети делятся своими «вредными» советами о том, как избежать сна. Эта история рассказана на языке нового цирка, где акробатика, магия и юмор сплетаются в единое целое, чтобы показать, что ночь — это не просто время отдыха, но и удивительных приключений.

Участники и постановка

В этом спектакле задействованы артисты третьего курса хулиганского проекта Упсала-Цирка, ребята из группы «Роскошные» (подростки с расстройством аутистического спектра) и опытный артист цирка Сергей Петров. Всего в постановке участвуют 15 человек, и каждый из них вносит свою уникальную энергию и талант в создание этого волшебного мира.

Для кого спектакль?

«Сторож снов» предназначен для всей семьи. Он будет интересен и детям, которые найдут в нём отражение своих вечерних переживаний, и взрослым, которые смогут вспомнить свои детские страхи и фантазии. Упсала-Цирк снова создаёт атмосферу, где зрители и артисты становятся равными участниками действия, делая каждого важной частью происходящего.

Спектакль «Сторож снов» — это не просто история перед сном. Это настоящий цирковой праздник, полный удивительных превращений и волшебных моментов. Этот спектакль напомнит, что ночь — это время не только для отдыха, но и для новых открытий.