Спектакль «Стороною дождь»: Премьера камерного театра «Площадка на Грибоедова»

В рамках фестиваля «Золотая Августина» состоится премьера спектакля «Стороною дождь», созданного камерным театром «Площадка на Грибоедова». Это уникальное произведение исследует тему женской природы и наших корней, которые часто остаются незамеченными, но тем не менее влияют на нашу жизнь.

О чем спектакль?

«Стороною дождь» — это глубокий и трогательный взгляд на жизнь через призму женского опыта. Спектакль представляет собой дань уважения нашим прабабушкам, которые, несмотря на временные расстояния, продолжают жить в нас и оказывать влияние на наше восприятие мира. Это история о стойкости, силе и красоте, которые заключены в каждой из нас.

Команда спектакля

Автор идеи и режиссер спектакля — Ольга Ермакова. В основу текста легли рассказы известных авторов Юрия Коваля и Елены Дергачевой, а также документальные истории участниц спектакля. В главных ролях выступят талантливые актрисы: Елена Дергачева, Вета Росина и сама Ольга Ермакова.

Технические детали

Художником по свету и звукорежиссером выступает Анна Хруст, которая создаст уникальную атмосферу для погружения в мир спектакля.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль «Стороною дождь» станет не только ярким впечатлением, но и поводом для размышлений о своем наследии и женской силе.