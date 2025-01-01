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Стороною дождь
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Спектакль Стороною дождь

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Стороною дождь»: Премьера камерного театра «Площадка на Грибоедова»

В рамках фестиваля «Золотая Августина» состоится премьера спектакля «Стороною дождь», созданного камерным театром «Площадка на Грибоедова». Это уникальное произведение исследует тему женской природы и наших корней, которые часто остаются незамеченными, но тем не менее влияют на нашу жизнь.

О чем спектакль?

«Стороною дождь» — это глубокий и трогательный взгляд на жизнь через призму женского опыта. Спектакль представляет собой дань уважения нашим прабабушкам, которые, несмотря на временные расстояния, продолжают жить в нас и оказывать влияние на наше восприятие мира. Это история о стойкости, силе и красоте, которые заключены в каждой из нас.

Команда спектакля

Автор идеи и режиссер спектакля — Ольга Ермакова. В основу текста легли рассказы известных авторов Юрия Коваля и Елены Дергачевой, а также документальные истории участниц спектакля. В главных ролях выступят талантливые актрисы: Елена Дергачева, Вета Росина и сама Ольга Ермакова.

Технические детали

Художником по свету и звукорежиссером выступает Анна Хруст, которая создаст уникальную атмосферу для погружения в мир спектакля.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль «Стороною дождь» станет не только ярким впечатлением, но и поводом для размышлений о своем наследии и женской силе.

Режиссер
Ольга Ермакова
В ролях
Елена Дергачева
Вета Росина
Ольга Ермакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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