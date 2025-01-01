Storm Cellos: рок-хиты и классика при свечах. В Оранжерее

Меню
6+
О концерте/спектакле

Storm cellos в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада! Под сенью тропических деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться уникальным проектом Storm cellos, представленным струнным ансамблем Петро Арт.

Магия виолончели

Виолончель — это один из самых эмоциональных инструментов. Она способна охватывать любые музыкальные стили, от нежной классики до зажигательного рока. Программа концерта «Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях при свечах» обещает открыть зрителям все грани этого универсального инструмента.

Симфония контрастов

На сцене вы увидите ансамбль виолончелистов, которые искусно комбинируют классические произведения с мощными рок-композициями. Представьте, как величественная виолончель звучит в ритме известных хитов групп, таких как Linkin Park, AC/DC и Imagine Dragons, создавая неповторимую атмосферу, где нежность встречается со страстью.

Уникальные музыкальные сочетания

В проекте Storm cellos участвуют не только четыре виолончели, но и контрабас, который придаёт звучанию глубину и объем. Он становится основой, позволяющей создавать богатую текстуру и гармонию в звучании ансамбля. Слушатели смогут насладиться произведениями великих композиторов: 

  • Иоганн Пахельбель — Канон ре мажор
  • Георг Фридрих Гендель — Пассакалия
  • Ремо Джадзотто — Адажио соль минор
  • Астор Пьяццолла — I misterio, Акула, Oblivion, Libertango
  • Сэмюэл Барбер — Адажио для струнного оркестра

Зажигательная программа

Не упустите шанс услышать популярные мелодии из фильмов, таких как «Пираты Карибского моря»«Трансформеры», «Розовая пантера» и «Игра престолов», а также рок-элементы, например, Hallelujah от Linkin Park и AC/DC.

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для всех желающих старше шести лет.

Не пропустите возможность насладиться концертом Storm cellos и открыть для себя виолончель с неожиданной стороны!

В других городах

Санкт-Петербург, 6 января
17:30 от 2500 ₽
17:30 от 2500 ₽

